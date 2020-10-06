В Кремле высказались о ситуации в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что, пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос, видели ли в Кремле обращения от бизнесменов к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

По словам пресс-секретаря президента, усилия Россия в настоящий момент в данном вопросе сконцентрированы на том, чтобы «помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования».

Ранее Великобритания и Канада поддержали заявление России, Франции и США с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.