В Кремле высказались о ситуации в Нагорном Карабахе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
В Кремле высказались о ситуации в Нагорном Карабахе
  • © РИА Новости / Карен Аветисян

«Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что, пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос, видели ли в Кремле обращения от бизнесменов к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

По словам пресс-секретаря президента, усилия Россия в настоящий момент в данном вопросе сконцентрированы на том, чтобы «помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования».

Ранее Великобритания и Канада поддержали заявление России, Франции и США с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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