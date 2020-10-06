Путин оценил возможность отмены санкций против Украины

Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил возможность частичной отмены санкций для ряда предприятий Украины.

Комментируя просьбу Медведчука о возможности рассмотрения частичной отмены санкций для ряда промышленных предприятий Украины, которые были сориентированы на экспорт в Россию, Путин напомнил, что Москва ввела санкционный режим в ответ на действия Киева.

«Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ — в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России», — подчеркнул глава государства.

В то же время он согласился с утверждением, что политика санкций негативно отражается на рабочих и предприятиях.

«Это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил Путин.

В то же время он пообещал, что Торгово-промышленная палата России совместно с российским правительством и объединениями предпринимателей начнёт прорабатывать этот вопрос.

«Тем не менее готовиться к этому всё равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать», — сказал президент России.

В июле Путин рассказал, когда произошло ухудшение отношений с Украиной.