ЕС прокомментировал ситуацию после парламентских выборов в Киргизии

Евросоюз призывает все политические силы в Киргизии к мирному разрешению разногласий в рамках действующей в республике Конституции и ожидает проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении отмечается, что Евросоюз принял к сведению объявление Центризбиркома Киргизии о недействительности прошедших выборов в парламент.

«ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путём. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — говорится в пресс-релизе.

В Евросоюзе подчеркнули, что поддерживают «демократический путь и развитие Киргизии с момента независимости республики».

Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии.