ЕС прокомментировал ситуацию после парламентских выборов в Киргизии
- Reuters
В заявлении отмечается, что Евросоюз принял к сведению объявление Центризбиркома Киргизии о недействительности прошедших выборов в парламент.
«ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путём. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — говорится в пресс-релизе.
В Евросоюзе подчеркнули, что поддерживают «демократический путь и развитие Киргизии с момента независимости республики».
Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии.