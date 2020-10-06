ЕС прокомментировал ситуацию после парламентских выборов в Киргизии

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Евросоюз призывает все политические силы в Киргизии к мирному разрешению разногласий в рамках действующей в республике Конституции и ожидает проведения новых прозрачных парламентских выборов в стране, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.
ЕС прокомментировал ситуацию после парламентских выборов в Киргизии
  • Reuters

В заявлении отмечается, что Евросоюз принял к сведению объявление Центризбиркома Киргизии о недействительности прошедших выборов в парламент.

«ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путём. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — говорится в пресс-релизе.

В Евросоюзе подчеркнули, что поддерживают «демократический путь и развитие Киргизии с момента независимости республики».

Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии.

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