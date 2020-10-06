Эксперт оценил перспективы отношений Украины и Белоруссии
- Pixabay
Об этом сообщает ФАН.
«Я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение. В данном случае это не спровоцированное Украиной ухудшение отношений», — заявил эксперт в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По его словам, политическая ситуация не скажется на двустороннем экономическом сотрудничестве.
«Все нефтепродукты, которые Белоруссия производит, она продаёт Украине, других рынков сбыта у Белоруссии нет. В Европе затоваривание, цена на нефть низкая», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий из Белоруссии.