Эксперт оценил перспективы отношений Украины и Белоруссии

Глава украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун оценил перспективы отношений Киева и Минска.

Об этом сообщает ФАН.

«Я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение. В данном случае это не спровоцированное Украиной ухудшение отношений», — заявил эксперт в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По его словам, политическая ситуация не скажется на двустороннем экономическом сотрудничестве.

«Все нефтепродукты, которые Белоруссия производит, она продаёт Украине, других рынков сбыта у Белоруссии нет. В Европе затоваривание, цена на нефть низкая», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий из Белоруссии.