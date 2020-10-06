СМИ: Экс-замглавы МВД провозглашён комендантом Бишкека

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов был провозглашён комендантом Бишкека, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на замглавы Совбеза Омурбека Суваналиева.

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Отмечается, что в Бишкеке формируются народные дружины. На площади Ала-Тоо проходит стихийный митинг. Ранее пожар произошёл в здании парламента Киргизии, которое было захвачено участниками протестных акций.