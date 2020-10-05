Пашинян позвонил Путину

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Пашинян позвонил Путину
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Пашиняном заявил о срочной необходимости прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

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