Лавров переговорил с главой МИД Азербайджана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Лавров переговорил с главой МИД Азербайджана
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения. С российской стороны подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ «продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорнокарабахского урегулирования».

Российской стороной подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия на высоком уровне и на постоянной основе ведёт диалог как с участниками конфликта в Нагорном Карабахе, так и с Турцией.

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