В Иране заявили о подготовке плана урегулирования конфликта в Карабахе
Об этом сообщает агентство Mehr.
«С самого начала конфликта Иран говорил обеим сторонам, что этот многолетний спор не решить военным путём. Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчёркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога», — заявил Хатибзаде.
Представитель МИД Ирана подчеркнул, что подготовлен подробный план, который будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона.
Никаких деталей и подробностей плана не уточняется.
Ранее министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.