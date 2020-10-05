В Иране заявили о подготовке плана урегулирования конфликта в Карабахе

Иран подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде.

Об этом сообщает агентство Mehr.

«С самого начала конфликта Иран говорил обеим сторонам, что этот многолетний спор не решить военным путём. Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчёркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога», — заявил Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что подготовлен подробный план, который будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона.

Никаких деталей и подробностей плана не уточняется.

Ранее министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.