Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 108,2 тысячи
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1743.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 103 277 пациентов с коронавирусом.
Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.