Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 108,2 тысячи

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 59 и достигло 108 236.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1743.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 103 277 пациентов с коронавирусом.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусом, пожелал скорейшего выздоровления от этой болезни президенту США Дональду Трампу и рекомендовал ему слушаться предписаний врачей.