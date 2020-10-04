В Армении отвергли заявление Алиева об «освобождении» Джабраила

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В Министерстве обороны Армении заявили, что сообщения официальных лиц Азербайджана об «освобождении» города Джабраил являются фальсификацией.
В Армении отвергли заявление Алиева об «освобождении» Джабраила
  • © РИА Новости / Минобороны Азербайджана

В своём Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «азербайджанская армия освободила город Джабраил и ряд сёл».

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян прокомментировала это заявление.

«Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас одна за другой празднуют «освобождение Джабраила», что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса», — написала она в Facebook.

Кроме того, 3 октября Ильхам Алиев написал в Twitter, что армия республики заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.

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