В Армении отвергли заявление Алиева об «освобождении» Джабраила

В Министерстве обороны Армении заявили, что сообщения официальных лиц Азербайджана об «освобождении» города Джабраил являются фальсификацией.

В своём Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «азербайджанская армия освободила город Джабраил и ряд сёл».

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян прокомментировала это заявление.

«Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас одна за другой празднуют «освобождение Джабраила», что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса», — написала она в Facebook.

Кроме того, 3 октября Ильхам Алиев написал в Twitter, что армия республики заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.