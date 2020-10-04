Российский журналист получил контузию в Степанакерте
- Reuters
«Группа журналистов приехала снимать электрическую подстанцию, пострадавшую при утреннем обстреле. В это время начался новый обстрел, снаряды падали рядом с нами. Всё хорошо, но теперь болит голова», — сказал мужчина.
4 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана.
При этом Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы из Ханкенди вели ракетные обстрелы городов Тертер и Горадиз, а «азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры».