Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 80 тысяч

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Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 443 — до 80 295.
Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 80 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

Скончались ещё шесть пациентов, всего умерших за время эпидемии 857.

«Зарегистрированы 80 295 человек с положительным результатом теста на COVID-19. Всего проведено 1 936 540 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 79 852.

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