В Азербайджане заявили о гибели 24 человек на линии соприкосновения

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 24 и ранении 111 граждан республики в результате конфликта на линии соприкосновения.
В Азербайджане заявили о гибели 24 человек на линии соприкосновения
  • РИА Новости

«С 27 сентября к 15:30 (14:30 мск. — RT) 4 октября в результате нарушения режима прекращения огня армянской стороной погибли 24, ранены 111 человек. Был нанесён ущерб 49 гражданским объектам, 248 домам», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее 4 октября в МИД Азербайджана заявили, что в результате ракетного обстрела города Гянджи один мирный житель погиб, четверо ранены. Как рассказала пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян, с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

При этом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отметили, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Позднее лидер НКР Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

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