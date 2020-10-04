Пресс-секретарь лидера НКР Арутюняна опроверг заявления о его ранении

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна в беседе с РИА Новости опроверг заявления азербайджанской стороны о его ранении.

По сообщениям ТАСС, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «в результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение».

В свою очередь, пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян назвал это заявление «абсолютной дезинформацией».

«Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решения президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать», — рассказал он.

Ранее 4 октября в МИД Азербайджана заявили, что в результате ракетного обстрела города Гянджи один мирный житель погиб, четверо ранены. Как рассказала пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян, с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

При этом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отметили, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Позднее лидер НКР заявил, что приказал прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.