Алиев рассказал Макрону о ситуации вокруг Карабаха

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Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Алиев рассказал Макрону о ситуации вокруг Карабаха
  • globallookpress.com

«Президент Франции 2 октября позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора Эммануэль Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы азербайджанского президента.

По словам Алиева, в результате обстрелов погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения.

Он отметил также, что «азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции».

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

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