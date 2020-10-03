Алиев рассказал Макрону о ситуации вокруг Карабаха
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«Президент Франции 2 октября позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора Эммануэль Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы азербайджанского президента.
По словам Алиева, в результате обстрелов погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения.
Он отметил также, что «азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции».
Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.