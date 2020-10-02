В Минске ожидают первый транш российского кредита в 2020 году

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Головченко, первый транш российского кредита Белоруссии поступит, «когда будет подписано межправительственное соглашение».

Он рассказал, что в настоящее время «отрабатываются условия». По словам Головченко, стороны «двигаются по плану».

«Цели обозначены — поддержка экономики. До конца года (первый транш кредита. — RT) привлечём, я думаю, если ничего не случится», — заявил белорусский премьер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва предоставит Минску кредит в два этапа: $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021-м.