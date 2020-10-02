В Минске ожидают первый транш российского кредита в 2020 году

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона рассчитывает получить первый транш российского кредита до конца 2020 года.
В Минске ожидают первый транш российского кредита в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Головченко, первый транш российского кредита Белоруссии поступит, «когда будет подписано межправительственное соглашение».

Он рассказал, что в настоящее время «отрабатываются условия». По словам Головченко, стороны «двигаются по плану».

«Цели обозначены — поддержка экономики. До конца года (первый транш кредита. — RT) привлечём, я думаю, если ничего не случится», — заявил белорусский премьер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва предоставит Минску кредит в два этапа: $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021-м.

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