В Минске ожидают первый транш российского кредита в 2020 году
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Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По словам Головченко, первый транш российского кредита Белоруссии поступит, «когда будет подписано межправительственное соглашение».
Он рассказал, что в настоящее время «отрабатываются условия». По словам Головченко, стороны «двигаются по плану».
«Цели обозначены — поддержка экономики. До конца года (первый транш кредита. — RT) привлечём, я думаю, если ничего не случится», — заявил белорусский премьер.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.
Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва предоставит Минску кредит в два этапа: $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021-м.