Парламент Белоруссии утвердил Головченко на посту премьера

Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии дали согласие на назначение Романа Головченко на пост премьер-министра страны. Об этом информирует БЕЛТА.

По данным агентства, после выборов президента Белоруссии 9 августа правительство республики в соответствии с законодательством ушло в отставку. После выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко снова назначил Головченко премьер-министром.

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, представляя кандидатуру премьера в парламенте, заявил, что за короткий срок пребывания на посту главы правительства Головченко смог «быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства».

16 сентября премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество по линии энергетики и в других сферах.