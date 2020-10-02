Парламент Белоруссии утвердил Головченко на посту премьера

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Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии дали согласие на назначение Романа Головченко на пост премьер-министра страны. Об этом информирует БЕЛТА.
Парламент Белоруссии утвердил Головченко на посту премьера
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

По данным агентства, после выборов президента Белоруссии 9 августа правительство республики в соответствии с законодательством ушло в отставку. После выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко снова назначил Головченко премьер-министром.

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, представляя кандидатуру премьера в парламенте, заявил, что за короткий срок пребывания на посту главы правительства Головченко смог «быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства».

16 сентября премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество по линии энергетики и в других сферах.

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