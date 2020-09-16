Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике
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- РИА Новости
«Мишустин и Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отмечается, стороны договорились активизировать взаимодействие министерств и ведомств двух стран в различных областях.
14 сентября в Сочи состоялись переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.