Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в энергетике

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили по телефону сотрудничество по линии энергетики и в других сферах. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

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РИА Новости

«Мишустин и Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Как отмечается, стороны договорились активизировать взаимодействие министерств и ведомств двух стран в различных областях. 14 сентября в Сочи состоялись переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.