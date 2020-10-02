В Грузии число случаев коронавируса превысило семь тысяч

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В Грузии за сутки выявили 453 новых носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в республике достигло 7093, сообщили в правительстве.
В Грузии число случаев коронавируса превысило семь тысяч
  • Reuters

Согласно опубликованной на специальном портале информации, всего за время пандемии в Грузии скончались 43 пациента с коронавирусом.

Ещё 3714 заболевших вылечились. В режиме карантина остаются 5392 человека.

Как уточняет ТАСС, данный суточный прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с начала пандемии.

В сентябре Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.

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