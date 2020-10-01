Вице-премьер Армении опубликовал данные о потерях ВС Азербайджана

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Вице-премьер Армении Тигран Авинян опубликовал инфографику, согласно которой во время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 1280 азербайджанских военных, а 2700 получили ранения.
Вице-премьер Армении опубликовал данные о потерях ВС Азербайджана
  • © Минобороны Азербайджана

Кроме того, из данных, опубликованных Авиняном, следует, что азербайджанская сторона потеряла 90 беспилотников, 12 вертолётов, 181 танк и БМП, а также три тяжёлые огнеметные системы, две установки «Смерч» и четыре самолёта.

При этом, как пишет РИА Новости, азербайджанские военные заявляют об уничтожении за четверг до 200 армянских танков, более 228 артиллерийских установок и 300 средств ПВО, а также шести командно-контрольных пунктов и одного ЗРК С-300.

29 сентября в Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил самолёт Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве, пилот погиб.

Азербайджан и Турция опровергли данное утверждение.

После этого МИД Армении назвал имя пилота Су-25. По информации Баку, два армянских штурмовика врезались в гору и взорвались, а не были сбиты.

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