МИД Армении назвал имя погибшего пилота Су-25

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МИД Армении назвал имя пилота штурмового самолёта Су-25, который, по заявлению Еревана, был сбит в армянском воздушном пространстве F-16 ВВС Турции. По информации Баку, два армянских штурмовика врезались в гору и взорвались, а не были сбиты.
МИД Армении назвал имя погибшего пилота Су-25
  • Reuters

«Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме Гянджа в Азербайджане, был сбит штурмовой самолёт Су-25 ВС Армении... Погиб пилот Вооружённых сил Республики Армения майор Валерий Данелин», — говорится в сообщении в Facebook армянского ведомства.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что на территории Армении в воздух поднялись два самолёта Су-25, которые впоследствии «врезались в гору, взорвались и были уничтожены».

«Заявления о якобы сбитом истребителе Су-25, принадлежащем ВС Армении, самолётом F-16 ВС Турции полностью абсурдны и являются очередной дезинформацией Армении... Было бы хорошо, если бы военное руководство Армении предоставило информацию о втором самолёте и его пилоте, а не обвиняло бы какую-либо другую сторону», — цитирует его агентство APA.

29 сентября в Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил самолёт Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве, пилот погиб.

Азербайджан и Турция опровергли данное утверждение.

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