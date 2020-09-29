Алиев: Баку не владеет информацией о сбитом самолёте ВВС Армении
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолёты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях», — заявил он.
Ранее Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолёт Су-25 армянских ВВС.
В результате происшествия, как отмечалось, погиб пилот самолёта.
Минобороны Азербайджана опровергло эти заявления.