Алиев: Баку не владеет информацией о сбитом самолёте ВВС Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не владеет информацией о сбитом самолёте ВВС Армении.
Алиев: Баку не владеет информацией о сбитом самолёте ВВС Армении
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолёты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях», — заявил он.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолёт Су-25 армянских ВВС.

В результате происшествия, как отмечалось, погиб пилот самолёта. 

Минобороны Азербайджана опровергло эти заявления.

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