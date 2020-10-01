Армения отзывает своего посла из Израиля для консультаций

МИД Армении принял решение отозвать своего посла в Израиле для проведения консультаций в связи с продажей Израилем вооружений Азербайджану.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила на брифинге, что «поставки Израилем Азербайджану сверхсовременного вооружения особенно неприемлемы» в период обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Она отметила, что международное сообщество продолжает выступать за немедленное прекращение боевых действий, а Израиль продолжает поставки вооружения.

«Мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций», — сказала Нагдалян.

Ранее Азербайджан опроверг использование боевой авиации в Карабахе 1 октября.