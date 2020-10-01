Белоруссия направит на погашение внешнего госдолга около $1,6 млрд

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск в следующем году направит 4,2 млрд белорусских рублей (около $1,6 млрд) на погашение внешнего государственного долга.

«На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн рублей», — приводит ТАСС его слова.

Головченко заявил, что не согласен с комментариями «определённых средств массовой информации» о том, что «страна рухнет под долгами».

«Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены», — отметил он.

Ранее премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении извне.