Белоруссия направит на погашение внешнего госдолга около $1,6 млрд
- Reuters
«На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн рублей», — приводит ТАСС его слова.
Головченко заявил, что не согласен с комментариями «определённых средств массовой информации» о том, что «страна рухнет под долгами».
«Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены», — отметил он.
Ранее премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении извне.