Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении извне

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Совете министров с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко заявил, что внешние силы продолжают оказывать на Белоруссию беспрецедентное давление и предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

«Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после неё наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить её в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в этих условиях «особенно важна дружеская поддержка».

«Хочу ещё раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений. Это для нас много значит и дорогого стоит», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с визитом в Белоруссии.