Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении извне
- РИА Новости
«Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после неё наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить её в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в этих условиях «особенно важна дружеская поддержка».
«Хочу ещё раз подчеркнуть важность и ценность белорусско-российских отношений. Это для нас много значит и дорогого стоит», — подчеркнул он.
Накануне сообщалось, что губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с визитом в Белоруссии.