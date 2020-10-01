В Киеве отвергли заявления Минска о вмешательстве в дела Белоруссии

В МИД Украины отвергли заявления белорусских властей о том, что Киев вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

«Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Белоруссии», — заявили в украинском МИД.

Там также выразили обеспокоенность в связи с «продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии».

Ранее официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что высказывания ряда украинских официальных лиц относительно ситуации в Белоруссии привели к острому дефициту доверия между двумя странами.