В Киеве отвергли заявления Минска о вмешательстве в дела Белоруссии
- © РИА Новости
«Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Белоруссии», — заявили в украинском МИД.
Там также выразили обеспокоенность в связи с «продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии».
Ранее официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что высказывания ряда украинских официальных лиц относительно ситуации в Белоруссии привели к острому дефициту доверия между двумя странами.