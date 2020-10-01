Парламент Латвии не признаёт легитимность Лукашенко

Сейм (парламент) Латвии принял заявление о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

«Сейм в четверг, 1 октября, принял заявление о легитимности мандата президента Белоруссии, в котором не признаёт Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — приводит ТАСС сообщение парламента.

Документ стал реакцией на прошедшую 23 сентября инаугурацию Лукашенко.

Отмечается, что «Латвия не признаёт опубликованные белорусскими властями результаты выборов и указывает на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путём и легитимным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы.