Парламент Латвии не признаёт легитимность Лукашенко

Короткая ссылка
Сейм (парламент) Латвии принял заявление о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Парламент Латвии не признаёт легитимность Лукашенко
  • Reuters

«Сейм в четверг, 1 октября, принял заявление о легитимности мандата президента Белоруссии, в котором не признаёт Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — приводит ТАСС сообщение парламента.

Документ стал реакцией на прошедшую 23 сентября инаугурацию Лукашенко.

Отмечается, что «Латвия не признаёт опубликованные белорусскими властями результаты выборов и указывает на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путём и легитимным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить