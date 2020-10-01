Лидеры России, США и Франции готовят заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России сообщил о подготовке совместного заявления российского, французского и американского лидеров по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — заявил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что на совещании участники «отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии».

Ранее генсек Совета Европы призвала прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.