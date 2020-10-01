Лидеры России, США и Франции готовят заявление по Карабаху
- Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.
«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — заявил представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что на совещании участники «отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии».
Ранее генсек Совета Европы призвала прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.