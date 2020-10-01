В Луганской области из-за лесных пожаров погибли четыре человека

В Луганской области на Украине в результате продолжающихся лесных пожаров четыре человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской военно-гражданской администрации.

«Четыре человека погибли, один из них лесничий. Трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом», — указывается в сообщении.

Подчёркивается, что обстановка очень сложная, поскольку пожар распространился почти на 10 тыс. га.

По данным администрации, в огненном кольце оказались 11 посёлков, в том числе в непосредственной близости от Северодонецка.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров.