В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров

В Харьковской области было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за лесных пожаров.

Как указывает «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, решение было принято в связи с масштабным пожаром, бушующим на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

«Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», — написал Кучер на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в трёх районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.