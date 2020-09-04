В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров

Короткая ссылка
В Харьковской области было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за лесных пожаров.
В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

Как указывает «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, решение было принято в связи с масштабным пожаром, бушующим на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

«Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», — написал Кучер на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в трёх районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить