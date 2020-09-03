В трёх районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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В трёх районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в региональном главке МЧС России.
В трёх районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
  • РИА Новости

«Решениями глав администраций введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах», — приводит сообщение Интерфакс.

Работа по ликвидации пожаров продолжается в четырёх районах Ростовской области.

В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

На местах развёрнуты пять пунктов для временного размещения граждан общей вместимостью более 300 человек.

Ранее режим ЧС, введённый в связи с лесными пожарами на территории Митякинского сельского поселения в Ростовской области, распространили на весь Тарасовский район.

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