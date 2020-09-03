В трёх районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- РИА Новости
«Решениями глав администраций введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах», — приводит сообщение Интерфакс.
Работа по ликвидации пожаров продолжается в четырёх районах Ростовской области.
В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов.
На местах развёрнуты пять пунктов для временного размещения граждан общей вместимостью более 300 человек.
Ранее режим ЧС, введённый в связи с лесными пожарами на территории Митякинского сельского поселения в Ростовской области, распространили на весь Тарасовский район.