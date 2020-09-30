Италия призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия призывает к переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе без предварительных условий в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Вопрос Нагорного Карабаха тянется без решения много лет, но сегодня мы боимся дальнейшей серьёзной эскалации с рисками для гражданского населения и региональной стабильности», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «этот кризис показывает необходимость возобновления диалога в рамках Минской группы ОБСЕ без каких-либо предварительных условий».

Ранее ФРГ призвала Россию и Турцию содействовать наступлению мира в Карабахе.