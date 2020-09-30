Италия призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий

Короткая ссылка
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия призывает к переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе без предварительных условий в рамках Минской группы ОБСЕ.
Италия призвала к переговорам по Карабаху без предварительных условий
  • Reuters

«Вопрос Нагорного Карабаха тянется без решения много лет, но сегодня мы боимся дальнейшей серьёзной эскалации с рисками для гражданского населения и региональной стабильности», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «этот кризис показывает необходимость возобновления диалога в рамках Минской группы ОБСЕ без каких-либо предварительных условий».

Ранее ФРГ призвала Россию и Турцию содействовать наступлению мира в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить