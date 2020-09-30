Советник Зеленского объяснил свою инициативу о переименовании России

Советник украинского лидера Владимира Зеленского, глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в эфире телеканала «Украина 24» объяснил свою инициативу о переименовании России в Московию.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей... Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — «Германия», а мы — «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого?» — заявил он.

При этом украинский депутат отверг предположение ведущей, что такое наименование России было бы унизительным.

«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российской империей? А до этого они назывались Московское царство, или Московия... и не обижались», — добавил Потураев.

Он также заверил, что «карты и документы не врут».

В июле 2019 года Потураев предложил называть Россию Московией, а русский язык — российским.

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в беседе с НСН прокомментировала данную инициативу.