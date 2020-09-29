Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.
Во время беседы стороны акцентировали необходимость прекращения сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса.
Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
Алиев отметил напряжённую ситуацию «на фронте», заявив об «армянской военной провокации».
Пашинян заявил, что в Карабахе идёт война, а Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию».