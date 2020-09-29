Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.

Во время беседы стороны акцентировали необходимость прекращения сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса.

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. 

Алиев отметил напряжённую ситуацию «на фронте», заявив об «армянской военной провокации». 

Пашинян заявил, что в Карабахе идёт война, а Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию». 

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