Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.

Во время беседы стороны акцентировали необходимость прекращения сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса.

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Алиев отметил напряжённую ситуацию «на фронте», заявив об «армянской военной провокации».

Пашинян заявил, что в Карабахе идёт война, а Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию».