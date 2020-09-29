В Молдавии заявили об угрожающих темпах распространения коронавируса

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В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии заявили об угрожающих темпах распространения коронавируса в республике.
В Молдавии заявили об угрожающих темпах распространения коронавируса
  • РИА Новости

«Во вторник было обработано 2787 тестов, в том числе 2564 первичных теста. В результате выяснилось, что 835 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 52 029 случаев», — приводит Интерфакс сообщение Минздрава. 

В министерстве отметили, что «количество заболевших коронавирусом в Молдавии угрожающе растёт».

26 сентября сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в Молдавии превысило 50 тыс.

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