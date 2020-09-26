Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 50 тысяч

В Молдавии за сутки подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных — 50 534.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Уточняется, что в стране от коронавирусной инфекции умерли 1279 пациентов.

Ранее в Молдавии заявили о решении снять с 1 сентября запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе России.