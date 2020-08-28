Молдавия с 1 сентября снимет запрет на въезд для граждан России

Молдавия 1 сентября снимет запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции республики Раису Новицки.

«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят, в том числе для граждан России», — сказала она.

Таким образом Новицки прокомментировала опубликованный список стран, включённых Молдавией в «красную зону», в который не вошла Россия.

В данном списке — государства, прибытие из которых в Молдавию запрещено из-за сложной эпидемической ситуации.

В него вошли Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других.

Как уточняет агентство, перечень будет обновляться каждые 14 дней: его будут публиковать в пятницу, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели.

Гражданам Молдавии, возвращающимся в республику из стран «красной зоны», будет необходимо отбыть 14-дневный карантин.

12 августа молдавский лидер Игорь Додон заявлял о намерении Молдавии отправить в Россию запрос на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции.