Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

«Попросил президента России рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также попросил разрешить гражданам Молдавии, обучающимся в России, приехать в страну для продолжения учёбы.

Додон и Путин договорились, что в ближайшее время состоится телефонный разговор между премьер-министрами двух стран Ионом Кику и Михаилом Мишустиным.

С 21 сентября Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.