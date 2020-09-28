Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией
- РИА Новости
«Попросил президента России рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Он также попросил разрешить гражданам Молдавии, обучающимся в России, приехать в страну для продолжения учёбы.
Додон и Путин договорились, что в ближайшее время состоится телефонный разговор между премьер-министрами двух стран Ионом Кику и Михаилом Мишустиным.
С 21 сентября Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.