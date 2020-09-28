Нобелевский лауреат Алексиевич выехала из Белоруссии

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Нобелевский лауреат, член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии в Германию. Эту информацию порталу tut.by подтвердила помощник писательницы Татьяна Тюрина.
Нобелевский лауреат Алексиевич выехала из Белоруссии
  • Reuters

«Она улетела по своим личным делам. У неё запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — сказала Тюрина.

По её словам, речь идёт о личных и литературных целях поездки.

«Это нормальная её жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернётся? Всё зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от её самочувствия», — добавила помощница.

В Госпогранкомитете Белоруссии ТАСС заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию об отъезде Алексиевич за рубеж.

В конце августа Алексиевич была вызвана в СК Белоруссии для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, которое было открыто по факту создания совета оппозиции. 

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