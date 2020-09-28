На протестах в Белоруссии 27 сентября задержали более 350 человек
- Reuters
Как отмечается, 27 сентября в Белоруссии прошли 22 протестные акции.
«Всего за прошедшие сутки по стране задержаны свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в ГУВД Мингорисполкома заявляли о задержании в ходе протестов в Минске 27 сентября около 140 человек.
Кроме того, в Гродно против участников протестов применили слезоточивый газ.