На протестах в Белоруссии 27 сентября задержали более 350 человек

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На акциях протеста, которые состоялись в Белоруссии в воскресенье, 27 сентября, задержали свыше 350 человек. Об этом говорится в заявлении белорусского МВД.
На протестах в Белоруссии 27 сентября задержали более 350 человек
  • Reuters

Как отмечается, 27 сентября в Белоруссии прошли 22 протестные акции.

«Всего за прошедшие сутки по стране задержаны свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома заявляли о задержании в ходе протестов в Минске 27 сентября около 140 человек. 

Кроме того, в Гродно против участников протестов применили слезоточивый газ.

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