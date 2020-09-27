ГСЧС сообщила о завершении работ на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Короткая ссылка
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области.
ГСЧС сообщила о завершении работ на месте крушения Ан-26 под Харьковом
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — заявили в ГСЧС. 

По данным службы, 26 сентября были проведены работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших.

В работах были задействованы 70 спасателей и десять единиц техники.

Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26, на борту которого находились 27 человек, потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте катастрофы были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить