ГСЧС сообщила о завершении работ на месте крушения Ан-26 под Харьковом
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — заявили в ГСЧС.
По данным службы, 26 сентября были проведены работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших.
В работах были задействованы 70 спасателей и десять единиц техники.
Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26, на борту которого находились 27 человек, потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте катастрофы были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.