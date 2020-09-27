ГСЧС сообщила о завершении работ на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — заявили в ГСЧС.

По данным службы, 26 сентября были проведены работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших.

В работах были задействованы 70 спасателей и десять единиц техники.

Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26, на борту которого находились 27 человек, потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте катастрофы были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.