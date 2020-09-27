Хакеры заявили о взломе сайта Белорусской телерадиокомпании

Группа хакеров, именующих себя «Киберпартизанами», заявила о взломе сайта Белорусской телерадиокомпании (БТ), где вместо вечерних новостей демонстрировались кадры задержаний протестующих.

Как сообщает РИА Новости, в субботу вечером перестала работать онлайн-трансляция на сайте БТ.

Уточняется, что вместо новостных передач на сайте демонстрировались моменты задержаний протестующих.

По данным агентства, группа хакеров в Telegram заявила о своей причастности к произошедшему.

9 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ заявил, что протестами в Белоруссии управляют извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.