Хакеры заявили о взломе сайта Белорусской телерадиокомпании
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в субботу вечером перестала работать онлайн-трансляция на сайте БТ.
Уточняется, что вместо новостных передач на сайте демонстрировались моменты задержаний протестующих.
По данным агентства, группа хакеров в Telegram заявила о своей причастности к произошедшему.
9 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ заявил, что протестами в Белоруссии управляют извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.