Сенатор рассказал, как пройдёт Форум регионов России и Белоруссии
- Reuters
«Делегация Совета Федерации примет в полном… составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста», — цитирует РИА Новости Тимченко.
Он добавил, что при этом «все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространение среди своих коллег в Совете Федерации, где будут проходить мероприятия форума в режиме видеомоста».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.