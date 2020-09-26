Сенатор рассказал, как пройдёт Форум регионов России и Белоруссии

Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объёме, но в режиме видеомоста в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Делегация Совета Федерации примет в полном… составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста», — цитирует РИА Новости Тимченко.

Он добавил, что при этом «все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространение среди своих коллег в Совете Федерации, где будут проходить мероприятия форума в режиме видеомоста».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.