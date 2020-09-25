Лукашенко провёл встречу с губернатором Ленинградской области

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Лукашенко провёл встречу с губернатором Ленинградской области
  • РИА Новости

«Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области. — RT), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Как заявил белорусский президент, Путин «загорелся этим вопросом».

«И я ему даже предложил решение финансовое: всё, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счёт кредита России, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», — добавил Лукашенко.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов пояснил, что с помощью предоставления кредита Белоруссии Россия поддержит в том числе и свою экономику.

Также Силуанов отметил, что для России Белоруссия является надёжным заёмщиком, все займы возвращались в срок.

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