Семьям погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выплатят компенсации
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Об этом, как передаёт «Украинская правда», он сказал в ходе внеочередного заседания правительства.
«Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн. (около $55,8 тыс. по текущему курсу) на каждого», — заявил Старобинский.
По его словам, выплаты будут осуществлены за счёт фондов Министерства обороны Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днём траура в стране в связи с крушением военного самолёта Ан-26.
В результате авиакатастрофы в Харьковской области погибли 26 человек, один пострадал.