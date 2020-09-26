Семьям погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выплатят компенсации 

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Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский заявил, что ведомство приняло решение выделить единоразовую денежную помощь семьям каждого погибшего в результате крушения самолёта Ан-26.
Семьям погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выплатят компенсации 
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Об этом, как передаёт «Украинская правда», он сказал в ходе внеочередного заседания правительства. 

«Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн. (около $55,8 тыс. по текущему курсу) на каждого», — заявил Старобинский.

По его словам, выплаты будут осуществлены за счёт фондов Министерства обороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днём траура в стране в связи с крушением военного самолёта Ан-26.

В результате авиакатастрофы в Харьковской области погибли 26 человек, один пострадал.

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