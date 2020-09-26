Зеленский объявил траур на Украине из-за крушения Ан-26
- Reuters
Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
«Постановляю: объявить на Украине 26 сентября днём траура», — говорится в сообщении.
В стране будут спущены государственные флаги на зданиях органов власти. Также будут отменены все развлекательные мероприятия, в программы телеканалов и радиостанций будут внесены соответствующие изменения.
По данным ГСЧС, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 23 признаны погибшими, один пострадал. Ведутся поиски ещё трёх человек.