Зеленский объявил траур на Украине из-за крушения Ан-26

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днём траура в стране в связи с крушением военного самолёта Ан-26.
Зеленский объявил траур на Украине из-за крушения Ан-26
  • Reuters

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

«Постановляю: объявить на Украине 26 сентября днём траура», — говорится в сообщении.

В стране будут спущены государственные флаги на зданиях органов власти. Также будут отменены все развлекательные мероприятия, в программы телеканалов и радиостанций будут внесены соответствующие изменения. 

По данным ГСЧС, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 23 признаны погибшими, один пострадал. Ведутся поиски ещё трёх человек.

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