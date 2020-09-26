На Украине приостановили полёты Ан-26 после авиакатастрофы

Украинский президент Владимир Зеленский постановил временно прекратить полёты самолётов, аналогичных потерпевшему крушение в Харьковской области Ан-26, до выяснения причин авиакатастрофы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замглавы офиса украинского президента Олег Татаров.

«Президент дал поручение приостановить любые полёты с привлечением аналогичных самолётов до выяснения причин трагедии», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что Минобороны уже начало выполнять это поручение.

Также Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днём траура в стране в связи с крушением военного самолёта Ан-26.