На Украине приостановили полёты Ан-26 после авиакатастрофы
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Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замглавы офиса украинского президента Олег Татаров.
«Президент дал поручение приостановить любые полёты с привлечением аналогичных самолётов до выяснения причин трагедии», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что Минобороны уже начало выполнять это поручение.
Также Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября днём траура в стране в связи с крушением военного самолёта Ан-26.