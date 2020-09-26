На Украине выявили 3833 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 3833 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро субботы 195 504, умерли с начала пандемии от COVID-19 3903 человека, выздоровели — 86 873».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика — 3 тыс. больных за сутки — означает наступление второй волны COVID-19 в стране.