На Украине выявили 3833 новых случая коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро субботы 195 504, умерли с начала пандемии от COVID-19 3903 человека, выздоровели — 86 873».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика — 3 тыс. больных за сутки — означает наступление второй волны COVID-19 в стране.