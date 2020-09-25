Во «ВКонтакте» прокомментировали заявление СНБО по соцсети

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В соцсети «ВКонтакте» прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что украинские власти будут ставить на учёт лиц, использующих эту социальную сеть.
Во «ВКонтакте» прокомментировали заявление СНБО по соцсети
  • vk.com

В компании сообщили, что «в СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей «ВКонтакте» якобы могут поставить на некий учёт».

Во «ВКонтакте» выразили надежду, что «это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими».

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании подчеркнули, что «люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными». 

Ранее Данилов заявил, что власти Украины будут ставить на учёт лиц, использующих «ВКонтакте».

В мае СНБО продлил на три года действие санкций в отношении порталов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других российских интернет-ресурсов.

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