На Украине пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учёт

Короткая ссылка
Украинские власти будут ставить на учёт лиц, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
На Украине пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учёт
  • vk.com

«Сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учёте», — приводит его слова УНИАН.

Данилов отметил, что в случае продолжения «распространения российского контента» эти граждане будут иметь дело с Национальной полицией.

Он также сообщил, что СНБО и другие государственные органы планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к соцсети на территории страны.

В мае СНБО продлил на три года действие санкций в отношении порталов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других российских интернет-ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить