На Украине пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учёт
- vk.com
«Сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учёте», — приводит его слова УНИАН.
Данилов отметил, что в случае продолжения «распространения российского контента» эти граждане будут иметь дело с Национальной полицией.
Он также сообщил, что СНБО и другие государственные органы планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к соцсети на территории страны.
В мае СНБО продлил на три года действие санкций в отношении порталов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других российских интернет-ресурсов.